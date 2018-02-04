СМИ: Япония представит РФ план модернизации инфраструктуры Владивостока

Правительство Японии в рамках экономического партнерства с Россией подготовило план модернизации инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий. Об этом сообщает газета Nikkei.

План будет передан российской стороне в ходе визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию, запланированного на май.

Документ предполагает усовершенствование работы транспортной системы города, строительство туристических объектов и переоборудование территории рядом с железнодорожными вокзалами. В Японии также предложили построить новые мусоросжигательные установки, которые позволят снизить загрязнение воздуха в регионе.

Японский банк международного сотрудничества профинансирует проекты модернизации Владивостока, говорится в статье.

Как отмечается, инициатива Японии продиктована ее желанием установить «теплые связи» с Россией в преддверии переговоров по вопросу Южных Курил.

Абэ вернется в Москву почти через год после масштабных переговоров. В прошлом апреле он встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда стороны назвали переговоры «откровенными и содержательными». По итогам встречи было подписано 29 документов.