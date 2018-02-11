В США в ответ на выход издания «Огонь и ярость» сторонница Трампа готовит свою книгу

Представитель СМИ является сторонницей президента США Дональда Трампа. Женщина решила в ответ на скандальную книгу Майкла Вульфа о Белом доме «Огонь и ярость» издать свою. Об этом сообщает газета New York Times.



Как сообщает издание, в западном крыле Белого дома книгу уже назвали «Нет огня, нет ярости». Название звучит в противовес заглавию книги Майкла Вульфа «Огонь и ярость».

Также сообщается, что Жанин Пирро встретилась с Дональдом Трампом. Он дал согласие на интервью, которое будет использоваться в подготовке книги.

Некоторое время назад сообщалось, что Хиллари Клинтон зачитала книгу о Трампе на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми».



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