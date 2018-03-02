Пентагон отреагировал на послание российского президента Федеральному собранию

В Министерстве обороны США заявили, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

- Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось, - цитирует РИА «Новости» официального представителя Пентагона Дану Уайт.

Также Дана Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и «никогда не была с ней связана».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие. По словам главы государства, Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО.

- Нас никто не слушал. Послушайте сейчас, — сказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru