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федеральные новости
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Пентагон отреагировал на послание российского президента Федеральному собранию

Главная Политика
Россия
07:58 2 Марта 2018
путин, пентагон, вооружение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Министерстве обороны США заявили, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания главы государства Федеральному собранию.

-  Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось, - цитирует РИА «Новости» официального представителя Пентагона Дану Уайт.

Также Дана Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и «никогда не была с ней связана».

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс «Сармат», подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс «Кинжал», лазерное и гиперзвуковое оружие. По словам главы государства, Запад не хотел по существу обсуждать с Россией ее предупреждения о нарушении стратегического баланса. В то же время Москва заявляла членам НАТО, что предпримет необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с развертыванием американской глобальной системы ПРО.

- Нас никто не слушал. Послушайте сейчас, — сказал Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

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