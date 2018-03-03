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США планируют развернуть у российских границ ракеты глобальной системы ПРО

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Москва
09:23 3 Марта 2018
сша, ракеты, российская, граница, военные
Автор: Sibnovosti.ru
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Соединенные Штаты Америки заявили о планах развертывания 400 ракет глобальной системы ПРО у границ России. Об этом в пятницу, второго марта, заявил в эфире телеканала «Россия24» замминистра обороны России Александр Фомин.


«Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — примечание РИА «Новости») в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии. И это в общей сложности будет развернуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он в эфире телеканала.

Фото © AP Photo / Mindaugas Kulbis

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