Готовность №1: в Китае стартует сессия ВСНП

Внесение поправок в Конституцию, выборы высшего руководства страны, определение путей дальнейшего экономического развития: это и многое другое – на повестке дня открывшейся пятого марта в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной и законодательной власти КНР.

Напомним, 17-19 марта состоятся выборы высшего руководства страны, в том числе – председателя КНР и премьера. Новоизбранные лидеры будут впервые в истории КНР приносить присягу на Конституции непосредственно на сессии ВСНП.

Подробности смотрите в видеоблоге.