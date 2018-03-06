Китайская повестка-2018: что заинтересовало иноСМИ

Снижение налоговой нагрузки на бизнес более чем на $100 млрд, многомиллиардные инвестиции в искоренение нищеты и решение экологических проблем. Эти и другие задачи обозначены в плане социально-экономического развития КНР на 2018 год. Документ обнародован 5 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной власти КНР. Чем он заинтересовал иностранных журналистов – смотрите в видеоблоге.