Снижение налоговой нагрузки на бизнес более чем на $100 млрд, многомиллиардные инвестиции в искоренение нищеты и решение экологических проблем. Эти и другие задачи обозначены в плане социально-экономического развития КНР на 2018 год. Документ обнародован 5 марта на сессии Всекитайского собрания народных представителей – высшего органа государственной власти КНР. Чем он заинтересовал иностранных журналистов – смотрите в видеоблоге.
Китайская повестка-2018: что заинтересовало иноСМИ
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Россия09:14 6 Марта 2018 версия для печати
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