МИД КНР обозначил повестку китайской дипломатии на 2018-й

Министр иностранных дел КНР Ван И 8 марта обозначил повестку дня китайской дипломатии на 2018 год, сообщает информслужба «Россия-Китай:главное». По его словам, в нынешнем году в Китае предстоит четыре важных международных события.

В апреле на курортном острове Хайнань состоится Боаоский экономический форум, главной темой которого станет дальнейшее расширение открытости КНР внешнему миру, и который будет приурочен к 40-летию китайской политики реформ и открытости.

В июне в портовом городе Циндао состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, который станет «новой отправной точкой для дальнейшего сплочения и развития сотрудничества в рамках ШОС».

В сентябре в Пекине пройдет китайско-африканский саммит, который сосредоточится на развитии сотрудничества в рамках китайской интеграционной инициативы «Пояса и Пути».

Наконец, в декабре в Шанхае пройдет первая китайская импортно-экспортная ярмарка, которая будет направлена на дальнейшее развитие международной торговли и «будет открыта для всех желающих».

Министр добавил, что на всех этих мероприятиях будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава МИД КНР также дал свою оценку внешней политике Китая. По словам Ван И, отношения Китая с Россией сегодня «так же прочны и стабильны, как гора Тайшань».

«Углублению китайско-российского сотрудничества нет предела, китайско-российские отношения могут становиться только лучше и лучше, нет потолка для наилучшего», — сказал политик.

Что касается отношений Китая с США, по мнению Ван И, конкуренция между двумя странами возможна и допустима, но «не стоит быть соперниками, а важно быть партнерами».

«Торговая война никогда не была правильным выбором для решения проблем. Особенно сегодня, в условиях глобализации выбрать торговую войну – это не что иное, как выписать негодный и ошибочный рецепт, что вредит и другим, и самому себе», — пояснил глава китайского МИД.

Говоря о дипломатии, Ван И высоко оценил китайскую инициативу «Один пояс и один путь».

«Все проходит открыто и прозрачно. Здесь нет никакой доминирующей стороны, есть только равноправное участие всех сторон. Нет никаких тёмных дел, есть только открытость и транспарентность. Нет принципа «победитель заберет все», есть только стремление к взаимной выгоде и совместному выигрышу. В мае прошлого года представители более чем 140 стран участвовали в Форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь», что говорит о доверии и поддержке международного сообщества в отношении этой инициативы», — рассказал Ван И.





На фото: Глава МИД КНР Ван И

Фото: Константин Щетинин