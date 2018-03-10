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Дерипаска написал колонку о «российской повестке» в США

Главная Политика
Москва
08:31 10 Марта 2018
общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российский миллиардер Олег Дерипаска написал колонку для американского издания The Daily Caller. Материал вышел под заголовком «Постоянно меняющаяся „российская повестка“ — это ложная манипуляция аудиторией».

В колонке Дерипаска рассуждает о том, что современная американская политика напоминает фильм «Плутовство» (1999), где ради победы на выборах президента США был придуман несуществующий военный конфликт. Сейчас таким выдуманным сценарием, по мнению Дерипаски, является обсуждение возможного вмешательства России в американские выборы и внутреннюю политику.

«Технологии и развал доказательной журналистики позволяют на удивление небольшому количеству людей разрушать двусторонние или многосторонние отношения. Их мотивация в замене неудобной им реальности на желаемую — это стремление к власти и коммерческие интересы в сфере оборонной промышленности», — написал Дерипаска.

Авторами «российской повестки» Дерипаска называет подпольное правительство (deep state) — то есть группу выходцев из элит, которые пытаются повлиять на работу президентской администрации Дональда Трампа. Себя российский миллиардер считает одной из жертв этой группы из-за обвинений в связях с Трампом.

«Выдуманная повестка — не „из народа, волей народа и для народа“, а от отдельной группы людей, которые сами лицемерно попирают постоянно упоминаемые ими „свободу“ и „демократию“, — подрывает международные усилия по реальным проблемам, таким как здравоохранение, изменение климата и энергия будущего», — написал Дерипаска.

В 2017 году агентство Associated Press выяснило, что Дерипаска платил бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту за продвижение интересов президента России Владимира Путина и российского руководства в США.

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