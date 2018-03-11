ЦИК обратилась в Генпрокуратуру из-за мата Жириновского на дебатах‍

ЦИК направил обращение в Генпрокуратуру в связи с тем, что кандидат в президенты Владимир Жириновский нецензурно обругал другого кандидата Ксению Собчак во время теледебатов. Об этом в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала она.

По словам Памфиловой, то, как кандидаты общаются между собой, — «дело их культуры, воспитания и этики». Она подчеркнула, что ЦИК «не может им махать пальчиком».

Конфликт между Жириновским и Собчак произошел 28 февраля во время дебатов на канале «Россия-1». Жириновский прервал кандидата от партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, а на просьбу Собчак сохранять спокойствие ответил: «Заткнись ты, дура». После этого Собчак облила Жириновского водой, на что лидер ЛДПР ответил нецензурной бранью.

Сразу после конфликта в ЦИК заявили, что скандал в эфире — это «взаимоотношения Жириновского, Собчак, и телерадиостанции», и комиссия «в этой ситуации никак не может действовать».