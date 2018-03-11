Путин пожаловался на «несущего пургу» Пескова

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что не может контролировать работу всех сотрудников своей администрации. Стенограмма опубликована на сайте президента.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин.

Так он прокомментировал вопрос, слышал ли он заявление спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских на Форуме по интернациональной безопасности в 2016 году.

Президент подчеркнул, что больше внимания уделяет государственным вопросам, а в будущем хотел бы видеть Россию «устойчивой, со сбалансированной демократией». Он добавил, что правительство продолжило усовершенствовать политическую и судебную системы страны.