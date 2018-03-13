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Дипломаты отрицают причастность России к отравлению Скрипаля

Главная Политика
Россия
08:32 13 Марта 2018
дипломатия, политика, отравление
Автор: Sibnovosti.ru
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В посольстве РФ в США отреагировали на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, возложившей на Россию ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам российских дипломатов, обвинения бездоказательны и основаны на фейковых новостях.

- Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?, - цитируют «Известия» представителей российского посольства.

Дипломаты подчеркнули, что доказательств причастности России к отравлению Сергея Скрипаля нет ни у британской, ни у американской стороны. Напомним,  экс-полковник ГРУ и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта. Пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице. Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам тюрьмы за госизмену, позже его передали США в рамках обмена шпионами.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Как пишет «Интерфакс», по словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», над которым, по некоторым данным, работали советские ученые в последние годы существования СССР.

Фото: vk.com/mid

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