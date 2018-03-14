Дмитрий Рогозин сравнил военно-космические планы США с ящиком Пандоры

Вице-премьер России сравнил обнародованные планы США по созданию военно-космических сил с открытием ящика Пандоры.

- Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры, - написал на своей странице в Facebook Сергей Рогозин.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед морскими пехотинцами в Сан-Диего, заявил о том, что в стране может появиться новый род войск – космические войска.

- Моя новая национальная стратегия в отношении космоса подразумевает, что космос – это такая же потенциальная зона боевых действий, как земля, воздух и море. У нас даже могут быть космические силы, - цитирует президента США Businessinsider.

Между тем, американские журналисты отмечают, что идея создания космических сил в стране не нова. В июле прошлого года в конгресс США поступило предложение о создании некоего космического корпуса. Планировалось, что он будет действовать в составе ВВС США. Однако «Закон о предельных уровнях расходов на оборону» (National Defense Authorization Act) 2018 года фактически наложил вето на проект.

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