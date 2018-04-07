США внесли в список санкций более 20 россиян

В пятницу США расширили санкции против России, в обновленном списке — 24 физических и 14 юридических лиц, следует из материалов Минфина США. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Санкции также введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова.

Включение в санкционный список Минфина США подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну для физлиц. Помимо этого, под санкции попадают компании, в которых половину доли и более прямо или косвенно контролируют фигуранты списка. Также по закону инвесторы, работающие в американской юрисдикции, должны будут в течение месяца избавиться от активов и акций, связанных с санкционными компаниями.