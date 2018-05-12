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Алексей Кудрин стал кандидатом на должность председателя Счетной палаты РФ

Главная Политика
Москва
04:54 12 Мая 2018
общение, чиновники, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин может возглавить Счетную палату, сообщает РБК со ссылкой на неназванные источники.

Помощник Кудрина Павел Кузнецов сказал журналистам, что Кудрин обдумывает предложение.

Кандидатура нынешнего председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой ранее была предложена премьером Дмитрием Медведевым на пост вице-премьера по социальной политике. Голикова заявила о готовности работать в новом правительстве.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ранее заявил, что члены фракции обсудили с председателем партии Медведевым выдвижение Кудрина на пост председателя Счетной палаты. Неверов сказал, что этот вопрос «согласован».

Кудрин проработал в правительстве более 11 лет.

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