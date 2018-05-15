Госдума приняла в первом чтении закон о контрсанкциях

Во вторник, 15 мая Госдума РФ приняла в первом чтении закон о контрсанкциях. В парламентской пресс-службе отметили, что документ «нацелен на защиту интересов и безопасности России, прав и свобод граждан РФ посредством введения мер, связанных с предупреждением и пресечением противоправных действий других стран».

Как сообщает официальный сайт Госдумы, в соответствии с законом, меры воздействия будут вводиться при возникновении случаев или действий со стороны США или других иностранных государств, «направленных на умаление территориальной целостности, безопасности РФ, а также экономическую дестабилизацию в РФ». Такие меры будут вводиться или отменяться правительством по решению президента. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 13 апреля текущего года, он регламентирует ряд мер в ответ на антироссийские санкции, в том числе запрет на ввоз лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

В первом чтении депутаты единогласно приняли концепцию документа вместе с поправкой, которая предусматривает исключение из законопроекта ряда ограничительных мер. По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Сергея Жигарева, в ходе первого чтения документа поступило более 90 предложений от депутатов, членов СФ, порядка 150 обращений от предпринимательского сообщества и представителей крупных корпораций. Все они будут учтены при втором чтении документа.

- Голосуя сегодня, мы в первую очередь проголосуем за концепцию законопроекта, а концепция законопроекта достаточно проста – мы против войны, в том числе против войны экономической, против войны санкций. Но если по России, ее национальным интересам, по правам и свободам наших граждан наносится удар, мы будем отвечать на него контрударом, - прокомментировал чтение документа первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Фото: duma.gov.ru