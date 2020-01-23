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Законопроект о поправках в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении

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Москва
14:15 23 Января 2020
госдума, поправки, конституция, президент
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Законопроект о поправках в Конституцию, внесенный Президентом России Владимиром Путиным, одобрила в первом чтении Госдума. «За» проголосовали 432 депутата, голосов против и воздержавшихся не было, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на tvbrics.com.

Павел Крашенинников, официальный представитель президента, председатель Комитета Госдумы по госстроительству, напомнил, что далее принятые Госдумой поправки вынесут на общероссийское голосование.

Пока порядок такого голосования находится в разработке. По словам Крашенинникова, после принятия поправок придется внести изменения в три десятка федеральных законов, принять закон о Госсовете, также необходимо будет скорректировать закон о порядке внесения поправок в Конституцию.

Напомним, проект поправок внесен в нижнюю палату Госдумы 20 января. Обобщённый список поправок:

  1. Закрепление на конституционном уровне обязательного условия для госслужащих (в т.ч. премьера, министров и губернаторов) не иметь иностранного гражданства и вида на жительство.
  2. Ужесточение требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
  3. Исключение оговорки о двух сроках подряд для Президента России.
  4. Госдума будет не только согласовывать, но и назначать премьера, его замов и министров.
  5. Наделить Совет Федерации новыми полномочиями: президент должен согласовывать утверждение глав силовых ведомств с верхней палатой парламента.
  6. У Совфеда появится возможность отстранять судей Конституционного и Верховного судов, назначать и отстранять генпрокурора и его замов по представлению президента. А число судей Конституционного суда сократить с 19 до 11 человек.
  7. У Конституционного суда появится право по запросу президента проверять конституционность региональных законов прежде, чем их подпишут губернаторы.
  8. Поправки закрепят статус Госсовета. Он будет обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие госорганов, определять основные направления внутренней̆ и внешней̆ политики и приоритеты социально-экономического развития государства.
  9. Статья 15 Конституции о приоритете международного права в России сохранится неизменной, статья 79 уточнит, что решения межгосударственных органов «в их истолковании, противоречащем Конституции России», не подлежат исполнению по определению Конституционного суда.
  10.  Закрепляется в Конституции регулярная индексация пенсий в России, и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума.
  11. Будет скорректировано право президентского вето: сейчас глава государства может наложить вето на принятый парламентом закон, но палаты могут преодолеть его вето - и президент обязан подписать закон. Корректировка даст право президенту оспорить конституционность закона в Конституционном суде.

ФОТО: ПГ

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