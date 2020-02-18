В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу Владимира Согрина «Американская цивилизация»

В 3-ем выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу доктора исторических наук, профессора Московского Государственного института международных отношений, руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии наук, председателя совета Российской ассоциации историков-американистов, главного редактор журнала «Общественные науки и современность» Владимира Согрина "Американская цивилизация".
Автор разбирает основные архетипы современного американского общества: английское наследие, демократию и гражданское общество, индивидуализм и равенство возможностей, иммиграцию и мультикультурализм, мессианство и экспансию.