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В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу Владимира Согрина «Американская цивилизация»

Главная Политика
Москва
14:31 18 Февраля 2020
публикации, сша, книги
Автор: Sibnovosti.ru
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В 3-ем выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу доктора исторических наук, профессора Московского Государственного института международных отношений, руководителя Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории Российской Академии наук, председателя совета Российской ассоциации историков-американистов, главного редактор журнала «Общественные науки и современность» Владимира Согрина "Американская цивилизация". 

Автор разбирает основные архетипы современного американского общества:  английское наследие, демократию и гражданское общество, индивидуализм и равенство возможностей, иммиграцию и мультикультурализм, мессианство и экспансию.

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