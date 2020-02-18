В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу Владимира Согрина «Американская цивилизация»

Россия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи в Берлине с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока «Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и союзникам», передает ТАСС.