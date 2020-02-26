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В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья

Главная Политика
Москва
07:59 26 Февраля 2020
митинг, газ, экология, чита
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Читы выдала разрешение на митинг за газификацию Забайкалья. Он пройдет 1 марта с 15:00 до 16:30, сообщает портал «Чита.Ру».

Акция, рассчитанная на тысячу человек, состоится на площади перед театром «Забайкальские узоры». Читинцы выступят за снижение выбросов в воздух и газификацию региона.

Напомним, в Забайкалье, как и в ряде регионов Сибири, наблюдаются экологические проблемы. По данным краевых властей, основным источником загрязнения является частный сектор – в домах до сих пор используется печное отопление. Улучшить ситуацию в городах может газификация Забайкальского края – правительство региона неоднократно обсуждало возможность строительства газопровода «Сила Сибири». Пока конкретных решений на этот счет не поступало.

Отметим, что на реализацию проекта может потребоваться несколько десятков миллиардов рублей.

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