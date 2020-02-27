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Россия и Киргизия открывают Перекрестный год

Главная Политика
Москва
11:18 27 Февраля 2020
россия, киргизия, президент, сотрудничество
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 27 февраля прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву, где состоится открытие Перекрестного года Киргизии в России и Российской Федерации в Киргизской республике.

Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом России  Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы киргизско-российских отношений, сообщает агентство экономических новостей «АЛТЫН».

Также запланированы двусторонние встречи Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

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