Россия и Киргизия открывают Перекрестный год

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 27 февраля прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву, где состоится открытие Перекрестного года Киргизии в России и Российской Федерации в Киргизской республике.

Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы киргизско-российских отношений, сообщает агентство экономических новостей «АЛТЫН».

Также запланированы двусторонние встречи Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.