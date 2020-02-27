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Президент Киргизии обсудил с Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество

Главная Политика
Москва
17:08 27 Февраля 2020
россия, киргизия, отношения, путин
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент Киргизии (КР) Сооронбай Жээнбеков встретился сегодня в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает корр. sibnovosti.ru.

Главы государств обсудили актуальные направления и перспективы развития киргизско-российских двусторонних отношений.

Владимир Путин отметил, что сегодня главы двух государств торжественного откроют в Москве Перекрестный год России и Киргизии, договоренность о проведении которого была достигнута в 2019 году.

Он выразил уверенность в том, что более 200 запланированных мероприятий в рамках Перекрестного года пойдут на пользу двусторонним отношениям, которые поступательно развиваются практически по всем направлениям.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что в последние два года двустороннее сотрудничество стран значительно активизировалось. Президент КР также подчеркнул, что в рамках Перекрестного года между КР и РФ, пройдут мероприятия в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах взаимодействия.

Большое внимание будет уделено проведению совместных мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В то же время Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным сказал, что Владимир Путин помогает КР в решении многих проблем. «Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам»,  - цитирует РИА Новости главу киргизского государства.

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