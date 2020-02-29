29 февраля
Россия
66.99
 
€ 73.72
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Россиян в марте ждет ряд изменений

Главная Политика
Москва
05:19 29 Февраля 2020
россия, россияне, законодательство
версия для печати Ico_print

В России в марте вступает в силу ряд поправок в нормативно-правовые акты. В частности, произойдут следующие изменения.

1.С 1 марта вступает в силу приказ министерства здравоохранения, который устанавливает перечень заболеваний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ввоз которых разрешен в РФ.

Речь идет о лекарствах, которые будут ввозиться для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов в том случае, если зарегистрированные в России препараты им не помогают или не подходят.

2.С 1 марта участники оборота обувных товаров должны начать вносить в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви с этого дня будут запрещены.

3.С 1 марта 2020 года вступят в силу поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Одно из нововведений - это возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи «гонорара успеха». Это условие, согласно которому размер вознаграждения адвоката ставится в зависимость от результата юридической помощи.

4.С 28 марта операторы по переводу денежных средств должны будут информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа (банковской карты или электронного кошелька) по инициативе оператора. Изменения были внесены в ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе».

5.С 28 марта положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ, услуг, будут также применяться в отношении самозанятых.

Политика

Новости Москвы: Президент Киргизии обсудил с Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество

Президент Киргизии обсудил с Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество

27.02.2020
Россия

Большое внимание будет уделено проведению совместных мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Новости Москвы: Россия и Киргизия открывают Перекрестный год

Россия и Киргизия открывают Перекрестный год

27.02.2020
Россия

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 27 февраля прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву.

Новости Москвы: В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья

В Чите согласовали митинг за газификацию Забайкалья

26.02.2020
Россия

Жители соберутся 1 марта

Новости Москвы: В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу Владимира Согрина «Американская цивилизация»

В рамках проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу Владимира Согрина «Американская цивилизация»

18.02.2020
Россия

Автор разбирает основные архетипы современного американского общества.

Новости Москвы: Орешкин и Мединский назначены помощниками президента

Орешкин и Мединский назначены помощниками президента

24.01.2020
Россия

Указы о назначениях вступают в силу 24 января, сообщили в Кремле.

Новости Москвы: Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента

Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента

24.01.2020
Россия

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Новости Москвы: Законопроект о поправках в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении

Законопроект о поправках в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении

23.01.2020
Россия

Его поддержали 432 депутата

Новости Москвы: Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения

22.01.2020
Россия

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения. По распоряжению главы кабмина были назначены заместители руководителя аппарата правительства, а также директоры департаментов.

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19