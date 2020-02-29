Россиян в марте ждет ряд изменений

В России в марте вступает в силу ряд поправок в нормативно-правовые акты. В частности, произойдут следующие изменения.

1.С 1 марта вступает в силу приказ министерства здравоохранения, который устанавливает перечень заболеваний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ввоз которых разрешен в РФ.

Речь идет о лекарствах, которые будут ввозиться для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов в том случае, если зарегистрированные в России препараты им не помогают или не подходят.

2.С 1 марта участники оборота обувных товаров должны начать вносить в информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Продажа, перевозка и хранение немаркированной обуви с этого дня будут запрещены.

3.С 1 марта 2020 года вступят в силу поправки в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Одно из нововведений - это возможность включения в соглашения об оказании юридической помощи «гонорара успеха». Это условие, согласно которому размер вознаграждения адвоката ставится в зависимость от результата юридической помощи.

4.С 28 марта операторы по переводу денежных средств должны будут информировать клиента о приостановлении или прекращении использования электронного средства платежа (банковской карты или электронного кошелька) по инициативе оператора. Изменения были внесены в ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе».

5.С 28 марта положения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, касающиеся участия субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в закупках товаров, работ, услуг, будут также применяться в отношении самозанятых.