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В очередном выпуске «Встречи с издателем» обсудили книгу Ричарда Саква

Главная Политика
Москва
03:20 4 Марта 2020
евразийский, книга, россия, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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В 5-м выпуске проекта "Встречи с издателем" британский историк и политолог, профессор Кентского университета (Великобритания), постоянный участник Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ричард Саква представляет русскоязычное издание книги "Россия против остальных. Кризис мирового порядка после окончания холодной войны".

На русский язык книга переведена в 2019 году. Оригинальная английская версия книги была опубликована в 2017 году.

В новом выпуске обсуждаем причины  неспособности создания в период после прекращения холодной войны всеобъемлющего и инклюзивного миропорядка в Европе. Холодная война закончилась, но пережившие ее институты продолжали существовать и в итоге спровоцировали в 2014 г. кризис, приведший к утрате основы для развития отношений между Россией и Западом, базирующихся на доверии. Складывающаяся в настоящее время ситуация не  являются рецидивом старых конфликтов или началом  «новой холодной войной», но отражает актуальный тренд на перебалансировку системы международных отношений, в результате которой в ответ на политику сдерживания, осуществляемую по отношению к России и Китаю со стороны США и их союзников, возникает антигегемонистский альянс государств в Евразии.

 

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