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Сибирское агентство новостей
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В 2016 году Грузию посетило рекордное количество россиян

Главная Путешествия
Москва
08:54 5 Января 2017
общество, туризм, путевка, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Антон Бурлаков
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Более 1 млн граждан РФ посетили за 2016 год Грузию. Как сообщила Администрация туризма республики, за прошлый год 1 млн 37 тыс. россиян побывали в Грузии, что более чем на 100 тыс. больше, чем в 2015-м году (925 тыс. визитеров).

По данным ведомства, по итогам 2016 года РФ занимает четвертое место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию. На первом месте по этому показателю находится Азербайджан (1 млн 523 тыс.), на втором — Армения (1 млн 496 тысяч), на третьем — Турция (1 млн 254 тысяч).

Согласно мнению экспертов, увеличение количества поездок в Грузию граждан РФ, в том числе туристов, — результат смягчения напряженности в отношениях двух стран в последние 4 года, расширения сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и туризма.

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