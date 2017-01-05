В 2016 году Грузию посетило рекордное количество россиян

Более 1 млн граждан РФ посетили за 2016 год Грузию. Как сообщила Администрация туризма республики, за прошлый год 1 млн 37 тыс. россиян побывали в Грузии, что более чем на 100 тыс. больше, чем в 2015-м году (925 тыс. визитеров).

По данным ведомства, по итогам 2016 года РФ занимает четвертое место среди стран, граждане которых совершали визиты в Грузию. На первом месте по этому показателю находится Азербайджан (1 млн 523 тыс.), на втором — Армения (1 млн 496 тысяч), на третьем — Турция (1 млн 254 тысяч).

Согласно мнению экспертов, увеличение количества поездок в Грузию граждан РФ, в том числе туристов, — результат смягчения напряженности в отношениях двух стран в последние 4 года, расширения сотрудничества в сферах торговли, экономики, культуры и туризма.