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Число выезжающих на отдых за границу россиян сократилось вдвое

Главная Путешествия
Москва
11:41 1 Февраля 2017
общество, туризм, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За последние два года число россиян, выезжающих на отдых за границу чаще одного раза в год, сократилось почти вдвое, свидетельствует опрос «Коммерсанта» среди турагентов.

Многие представители туристического бизнеса связывают случившееся с экономическим кризисом и девальвацией рубля в конце 2014 года. Как рассказал изданию представитель «ОнлайнТур» Игорь Блинов, до этого события не менее двух раз в год за границу выезжали 40% клиентов компании. Теперь эта цифра составляет около 20%. Сеть «Горячие туры» также сообщила, что число часто путешествующих клиентов за два года сократилось на 30–50%. Те же цифры называет и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Кроме того, как отметили в компании Level.Travel, сократился и средний чек на путешествия — с 61 тысячи в 2015 году до 56 тысяч в 2016-м.

При этом, как уточнила директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова, спад спроса касается только экономичного и среднего сегментов. Среди клиентов компании, предпочитающих VIP-отдых, сокращение числа поездок за рубеж не наблюдается.

По мнению части опрошенных изданием туроператоров, в 2017 году частота поездок россиян за рубеж начнет постепенно расти. Надеяться на это, по их словам, позволяет рост числа проданных туров на новогодние праздники. В то же время другие участники рынка дают более пессимистичные прогнозы. О росте частоты поездок, заявляют они, можно будет говорить только при реальном росте доходов россиян или потребительского доверия.

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