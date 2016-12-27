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В 2020 году Китай планирует отправить первый зонд к Марсу

Главная Наука
Москва
07:28 27 Декабря 2016
китай, космос, документы, увеличение, ресурс, марс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В документе сказано, что Китай планирует активизировать исследования и разработку технологий для доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на доклад о космической деятельности КНР в этом году.

В документе говорится, что «Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса. Китайские ученые также планируют освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)».

Представители китайской космической отрасли также намерены активизировать исследования и разработку технологий с целью доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.

Китайская программа по освоению космоса предполагает увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет.

В КНР заявили, что уделят внимание совершенствованию базы данных по космическому мусору и наладят обмен соответствующей информацией с другими странами с целью улучшения защиты космических кораблей.

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