В 2020 году Китай планирует отправить первый зонд к Марсу

В документе сказано, что Китай планирует активизировать исследования и разработку технологий для доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на доклад о космической деятельности КНР в этом году.



В документе говорится, что «Китай намерен предпринять свою первую миссию по исследованию Марса. Китайские ученые также планируют освоить ключевые технологии по выходу на орбиту, посадке и исследованиям поверхности (планеты)».

Представители китайской космической отрасли также намерены активизировать исследования и разработку технологий с целью доставки на Землю образцов грунта с Марса и астероидов, а также провести изучение Юпитера.

Китайская программа по освоению космоса предполагает увеличить число запусков тяжелых ракет в ближайшие пять лет.

В КНР заявили, что уделят внимание совершенствованию базы данных по космическому мусору и наладят обмен соответствующей информацией с другими странами с целью улучшения защиты космических кораблей.