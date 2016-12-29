К расследованию аварии «Прогресса» привлекли экспертов NASA

Руководство «Роскосмоса» решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04». Об этом пишет газета «Известия».

«Авария достаточно сложная с точки зрения понимания процессов, случившихся в крайне сжатые сроки. Речь идет о миллисекундах… Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время», — сообщил изданию генеральный директор ракетно- космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев.

Как отметил Солнцев, американские специалисты «уже задали ряд вопросов», которые помогут разобраться в причинах случившегося. По его мнению, такое сотрудничество поможет разработать программу по устранению выявленных недостатков.

В пресс-службе NASA подтвердили, что агентство участвует в расследовании катастрофы, поскольку данный вопрос касается безопасности как российских, так и американских членов экипажа МКС. Помощь в расследовании оказывает в первую очередь команда, отвечающая за сотрудничество по линии МКС.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-04», запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-У», был потерян на 382-й секунде полета на высоте 190 км над Тувой, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы.

Корабль вез на станцию 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа. Ранее «Роскосмос» продлил работу комиссии по расследованию причин аварии до 30 декабря.