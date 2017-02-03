В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

Первый коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» после проверок двигателей намечен на начало апреля этого года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

Комаров отметил, что все ракетоносители, которые должны запустить в нынешнем году по государственному заказу, есть в наличии.

«То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии», — пояснил он.

В январе СМИ сообщили, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО «Энергомаш». Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков «Протонов».