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В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

Главная Наука
Москва
09:25 3 Февраля 2017
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Первый коммерческий запуск ракеты-носителя «Протон-М» после проверок двигателей намечен на начало апреля этого года, сообщил глава госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров в интервью телеканалу «Россия 24».

Комаров отметил, что все ракетоносители, которые должны запустить в нынешнем году по государственному заказу, есть в наличии.

«То есть все ракетоносители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии», — пояснил он.

В январе СМИ сообщили, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М», поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. Исправлять ситуацию будут при помощи другого двигателестроительного предприятия — НПО «Энергомаш». Ему предстоит провести аудит и дополнительный технический контроль всех двигателей, которые уже произвели на ВМЗ. Проверки скажутся на сроках пусков «Протонов».

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