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Ученые из Красноярского края разработали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств

Главная Наука
Москва
07:38 10 Февраля 2017
лекарство, изобретение, ученые, в красноярске, центр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН разработали и создали биолюминесцентные белки, чтобы тестировать лекарства нового поколения. С помощью такой методики подобные тесты проводят немецкий фармацевтический концерн Bayer AG. Об этом рассказали в Красноярском краевом фонде поддержки научной и научно-технической деятельности.

Специалисты используют белки, которые выделены из светящегося планктонного рачка Metridia longa. С помощью свечения можно оценить результат действия лекарства, плюс возможность и безопасность его медицинского применения. При использовании такого метода повышается эффективность тестирования. Уточняется, что подобная технология не имеет аналогов на российском рынке.

«Научный коллектив Института биофизики Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» (ФИЦ КНЦ СО РАН) получил биолюминесцентные белки, которые будут использоваться при тестировании лекарственных препаратов нового поколения…Разработка востребована предприятиями фармацевтической и химической промышленности, осуществляющими поиск соединений для производства лекарственных средств…Проект был запущен в рамках сотрудничества с немецкой фармацевтической компанией Bayer AG, где методика уже внедрена в производство», — сказано в официальном сообщении научного центра.

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