Российские ученые создали первый препарат для больных рассеянным склерозом

Отечественный препарат для больных рассеянным склерозом называется «ксемус», его разработали отечественные ученые, сообщает издание «Известия». Сейчас препарат проходит стадии клинических испытаний, сообщает газета со ссылкой на замдиректора института биоорганической химии академика Александра Габибова.

«Известия» уточняют, что ученые разработали препарат эффективной поддерживающей терапии, который позволяет больному рассеянным склерозом быть социально активным.

«Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно. Среди них особое место занимает такое нейродегенеративное воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки», — цитирует издание слова Габибова.

Он отмечает, что сейчас препаратов для лечения рассеянного склероза немного. Пациенты получают только препиностранные препараты, например, копаксон.

«Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — сообщил «Известиям» Александр Габибов.

Издание уточняет, что сейчас завершена первая стадия клинических испытаний. Планируется, что на рынке препарат будет доступен в 2020 году.