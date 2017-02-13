13 февраля
Россия
58.85
 
€ 62.68
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Российские ученые создали первый препарат для больных рассеянным склерозом

Главная Наука
Москва
11:09 13 Февраля 2017
ученые, лекарство, тест, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Отечественный препарат для больных рассеянным склерозом называется «ксемус», его разработали отечественные ученые, сообщает издание «Известия». Сейчас препарат проходит стадии клинических испытаний, сообщает газета со ссылкой на замдиректора института биоорганической химии академика Александра Габибова.

«Известия» уточняют, что ученые разработали препарат эффективной поддерживающей терапии, который позволяет больному рассеянным склерозом быть социально активным.

«Аутоиммунные заболевания сродни состоянию онкологической трансформации, вылечить их крайне трудно, а в ряде случаев практически невозможно. Среди них особое место занимает такое нейродегенеративное воспалительное заболевание, как рассеянный склероз. В ходе прогрессии у заболевшего вырабатываются аутоантитела на собственные белки», — цитирует издание слова Габибова.

Он отмечает, что сейчас препаратов для лечения рассеянного склероза немного. Пациенты получают только препиностранные препараты, например, копаксон.

«Мы предложили более специфическую терапию: пептидные фрагменты основного белка миелина мы предложили загружать в липосомы. Клинические испытания показывают, что это срабатывает», — сообщил «Известиям» Александр Габибов.

Издание уточняет, что сейчас завершена первая стадия клинических испытаний. Планируется, что на рынке препарат будет доступен в 2020 году.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Наука

Новости Москвы: Ученые из Красноярского края разработали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств

Ученые из Красноярского края разработали биолюминесцентные белки для тестирования лекарств

10.02.2017
Россия

Специалисты используют белки, выделенные из светящегося планктонного рачка Metridia longa

Новости Москвы: В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты-носителя «Протон»

03.02.2017
Россия

Все ракетоносители, которые должны запустить в нынешнем году по государственному заказу, есть в наличии

Новости Москвы: Ученые научились читать мысли полностью парализованных людей

Ученые научились читать мысли полностью парализованных людей

02.02.2017
Россия

Швейцарским учёным удалось создать нейрочип

Новости Москвы: Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

26.01.2017
Россия

Поджелудочная железа после пересадки в тело мыши нормально функционировала

Новости Москвы: К расследованию аварии «Прогресса» привлекли экспертов NASA

К расследованию аварии «Прогресса» привлекли экспертов NASA

29.12.2016
Россия

Американские специалисты «уже задали ряд вопросов»

Новости Москвы: В 2020 году Китай планирует отправить первый зонд к Марсу

В 2020 году Китай планирует отправить первый зонд к Марсу

27.12.2016
Россия

Данные об этом опубликованы в обнародованном докладе о космической деятельности КНР

Новости России: В Стокгольме вручили Нобелевские премии за 2016 год

В Стокгольме вручили Нобелевские премии за 2016 год

11.12.2016
Россия

Награды вручил король Швеции Карл XVI Густав

Новости Москвы: Роскосмос не будет использовать ракеты «Союз-У»

Роскосмос не будет использовать ракеты «Союз-У»

05.12.2016
Россия

Заказывать в дальнейшем ракеты «Союз-У» не планируется

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.