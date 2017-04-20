К Международной космической станции направляется корабль «Союз»

С космодрома Байконур стартовал транспортный космический корабль «Союз МС-04» с сокращенным экипажем на борту. «Союз» направляется к Международной космической станции.

По данным агентства «Интерфакс», ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с площадки номер один, она еще носит название «Гагаринский старт» на космодроме Байконур в 10:13 20 апреля по московскому времени. На канале НАСА в YouTube шла прямая трансляция полета космического корабля.

На борту к МКС направляются российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На том месте, где должен был лететь 3-й член экипажа, на МКС отправили груз продовольствия весом 70 кг.

Стыковка корабля с МКС пройдет по шестичасовой программе. Планируемая продолжительность экспедиции составляет 136 суток.

Транспортные пилотируемые корабли «Союз МС» оснащены усовершенствованной системой управления движением и навигацией, модернизированной системой стыковки и внутреннего перехода. В составе космического корабля используются новые телевизионная система, система бортовых измерений, средства приземления, система обеспечения теплового режима, система связи и пеленгации, сообщает агентство «Интерфакс».