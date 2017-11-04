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К 2023 году в Японии будет работать радар для отслеживания мусора в космосе

Главная Наука
Москва
09:18 4 Ноября 2017
япония, космос, мусор, устройство, наблюдение
Автор: Sibnovosti.ru
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По данным издания Sankei Shimbun, радар запустят в министерство обороны Японии к 2023 году, он станет первым в стране и будет предназначен для наблюдения за космическим мусором на орбите Земли.

Аппарат будут использовать для корректировки орбиты полета обломков, чтобы они не столкнулись с японскими спутниками, уточняет агентство ТАСС.

По сведениям японского издания, радар разместят на территории одного из объектов японских сил самообороны в западной префектуре Ямагути.

Аппарат планируется использовать для мониторинга возможного применения оружия для уничтожения космических аппаратов.

Оборонное ведомство Японии потратит на эти цели 4,4 млрд иен, или 38 млн долларов. Отмечается, что необходимый объем средств заложат в госбюджет на 2018 финансовый год , который начинается 1 апреля.

Эксперты ООН заявили, что над планетой вращается около 300 тысяч различных неиспользуемых искусственных объектов общей массой до 5 тысяч тонн.

Японское агентство аэрокосмических исследований подсчитало, что среди них около 18 тысяч объектов диаметром до 10 сантиметров. 

Фото © NASA 

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