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В мире ускоряется процесс таяния ледников Антарктики

Главная Наука
Москва
10:37 4 Ноября 2017
лед, антарктида, потепление, климат, ученые, наблюдение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В октябре этого года от ледника Pine Island откололся массив, который в четыре раза превосходит территорию острова Манхэттен, сообщает газета The New York Times.

В случае, если два крупнейших ледника на побережье Антарктиды окончательно растают, уровень Мирового океана за несколько сотен лет повысится почти на метр.

Как отмечают исследователи, от ледника Thwaites, который простирается на 120 километров вдоль побережья моря Амундсена, в марте 2015 года откололся айсберг длиной 24 километра. Тогда ученые-гляциологи спрогнозировали дальнейшее разрушение ледника.

«Это результат потепления морской воды, омывающей ледяные массивы, считает специалист по вопросам изменения климата из Университета штата Калифорния Эрик Ригно. В те годы, когда среднегодовые температуры в Южном полушарии ниже нормы, мы замечали замедление процесса таяния ледников, однако в те годы, когда температура была выше нормы и прибрежные воды прогревались сильнее, процесс сползания ледников в океан ускорялся».

Ученые отмечают, что процесс таяния этих антарктических ледников далее, согласно условиям глобального потепления климата, может ускориться в два-три раза. На сегодняшний день оба эти ледника являются самыми крупными в Антарктиде источниками возникновения айсбергов.

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