Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом

Разработчики технологии из Новосибирского института органической химии им. Ворожцова предлагают улучшить износоустойчивость дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Однако такой материал в настоящий момент крайне затратен в производстве, пишут «Известия».

При этом ученые отмечают, что смогли упростить данный процесс. Подешевевший материал можно будет использовать для укрепления дорог. Авторы проекта подчеркивают, что благодаря их разработке новое покрытие можно начать повсеместно применять на отечественных дорогах без излишних затрат на производство.

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