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Разработки томских вузов заинтересовали концерн «Калашников»

Главная Наука
Москва
10:01 26 Января 2020
оружие, разработка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Разработки томских вузов заинтересовали концерн «Калашников». Представители компании побывали в Томске и провели ряд встреч в ТПУ и ТУСУРе.

«На встрече обсудили научно-исследовательскую базу университета, разработки в разных областях, которые создает вуз, а также механизмы их внедрения в реальное производство. Отдельное внимание уделили проблеме подготовки и переподготовки специалистов», — рассказали в пресс-службе ТПУ.

В ТУСУРе представители «Калашникова» отметили технологию плазменного азотирования внутренних поверхностей трубок. По словам гостей, ряд наработок ученых вуза имеют все шансы перейти в область инжиниринга, технологий концерна.

Отметим, на долю концерна «Калашников» приходится около 95 % производства стрелкового оружия России. Продукция компании поставляется более чем в 27 стран мира.

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