Разработки томских вузов заинтересовали концерн «Калашников». Представители компании побывали в Томске и провели ряд встреч в ТПУ и ТУСУРе.

«На встрече обсудили научно-исследовательскую базу университета, разработки в разных областях, которые создает вуз, а также механизмы их внедрения в реальное производство. Отдельное внимание уделили проблеме подготовки и переподготовки специалистов», — рассказали в пресс-службе ТПУ.

В ТУСУРе представители «Калашникова» отметили технологию плазменного азотирования внутренних поверхностей трубок. По словам гостей, ряд наработок ученых вуза имеют все шансы перейти в область инжиниринга, технологий концерна.

Отметим, на долю концерна «Калашников» приходится около 95 % производства стрелкового оружия России. Продукция компании поставляется более чем в 27 стран мира.