В МГУ могут представить вакцину от коронавируса через три месяца

На кафедре вирусологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) сообщили, что вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, пишут «Известия».

Ученые уже сумели получить частицы незаразного для человека вируса растений, который при взаимодействии с белками нового коронавируса становится похожим на патоген, проинформировали на кафедре.

По словам ученых, вакцина на основе такого метода будет дешевой и простой в разработке.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России составляет 114 человек, ни одного летального случая не зафиксировано.