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В проекте «Встреча с издателем» обсудили книгу о Монгольской цивилизации

Главная Наука
Москва
15:59 31 Марта 2020
книги, программа, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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В 9-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с доктором политических наук, заместителем директора Института востоковедения РАН Александром Железняковым монографию «Монгольская цивилизация: история и современность. Теоретическое обоснование атласа».

Рассмотрим концепцию и методологию исследования Монголии как ядра цивилизации с древней и богатой историей и культурой, сравним монгольскую цивилизацию  с хрестоматийными мировыми цивилизациями и проанализируем проблемы и особенности исторической, геополитической и цивилизационной идентификации и позиционирования Монголии в прошлом и настоящем.  

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