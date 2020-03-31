В проекте «Встреча с издателем» обсудили книгу о Монгольской цивилизации

В 9-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с доктором политических наук, заместителем директора Института востоковедения РАН Александром Железняковым монографию «Монгольская цивилизация: история и современность. Теоретическое обоснование атласа».

Рассмотрим концепцию и методологию исследования Монголии как ядра цивилизации с древней и богатой историей и культурой, сравним монгольскую цивилизацию с хрестоматийными мировыми цивилизациями и проанализируем проблемы и особенности исторической, геополитической и цивилизационной идентификации и позиционирования Монголии в прошлом и настоящем.