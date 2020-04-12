Томских ученых потянуло в космос

Томские ученые разработают проекты для Международной космической станции. Как рассказали в пресс-службе Томского политехнического университета, специалисты вуза совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (ИФПМ) готовы предложить четыре новации для использования в космосе. Это покрытие на иллюминаторы для защиты от космического мусора, 3D-принтер для работы в космосе, а также специальные системы по навигации и связи.

В настоящее время ученые разработали документацию для принтера, согласовали техническое задание с заказчиком - ракетно-космической корпорацией «Энергия».

«На макете мы должны отработать функциональность прибора — получить изделие, напечатанное на этом принтере. Кроме того, мы разрабатываем специальное программное обеспечение. Участники проекта должны убедиться и в его функциональности. По всем полученным результатам мы скорректируем конструкторскую документацию и будем изготавливать уже летный образец», — приводит пресс-служба слова директор Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексей Яковлев.

фото: NASA