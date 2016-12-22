22 декабря
Россия
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

Главная Общество
Москва
09:04 22 Декабря 2016
киргизия, помощь, оон, правительство, россия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Российский кабмин перевел сумму в размере пяти млн долларов в рамках очередного гранта на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Киргизии по Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора по связям с общественностью программы ООН Елизавету Залкинд.

«Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых киргизстанцев. Грант в размере 5 миллионов долларов является частью регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Киргизстане», — заявила она.

Елизавета Залкинд уточнила, что сумму направят на реализацию совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН и министерства труда и социального развития республики в следующем году. Согласно проекту, будут построены и отремонтированы важнейшие объекты инфраструктуры сел республики, организован краткосрочный курс по агродисциплинам и рабочим специальностям для сельчан.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Киргизии Рам Сараванамутту сообщил, что «постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев».

С середины 2014 года жизненную ситуацию улучшили около 250 тысяч беднейших киргизстанцев, сообщает РИА «Новости». Они участвовали в ремонте и строительстве оросительных сетей, строительстве селезащитных дамб, восстановлении дорог, мостов, каналов для нужд своих сельских общин. Также почти половина прошедших курсы профтехобучения получили работу по новой специальности.

Согласно данным, в 2017 году усилия будут сосредоточены на расширении активных мер социальной защиты и географического охвата, впервые в проекте примут участие жители малых городов Киргизии, уточняет РИА «Новости».

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Общество

Новости Москвы: На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

22.12.2016
Россия

Рекордно низкие температуры продержаться еще три дня

Новости Москвы: Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

22.12.2016
Россия

«Человека года» Владимиру Мединскому вручили от Русского биографического института

Новости Москвы: Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

22.12.2016
Россия

Вячеслав Шавлевич был старейшим актером Вахтанговского театра

Новости Москвы: Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

21.12.2016
Россия

Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 1 января по 31 декабря 2016-го

Новости Москвы: Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

21.12.2016
Россия

Оглашение приговора студентке МГУ вынесут в четверг, 22 декабря

Новости Москвы: В России примут закон о черных списках авиапассажиров

В России примут закон о черных списках авиапассажиров

21.12.2016
Россия

Законопроект будет принят в начале 2017 года

Новости Москвы: В МВД сообщили о цене за пачку сигарет в размере 220 рублей в следующем году

В МВД сообщили о цене за пачку сигарет в размере 220 рублей в следующем году

21.12.2016
Россия

Стоимость сигарет в России может резко подорожать

Новости Москвы: За 11 месяцев этого года в Нью-Йорк съездили больше 60 млн туристов

За 11 месяцев этого года в Нью-Йорк съездили больше 60 млн туристов

20.12.2016
Россия

В США фиксируют рекордное число путешественников Нью-Йорка

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.