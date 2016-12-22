Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

Российский кабмин перевел сумму в размере пяти млн долларов в рамках очередного гранта на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Киргизии по Всемирной продовольственной программе ООН. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора по связям с общественностью программы ООН Елизавету Залкинд.

«Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики сообщило о получении нового гранта Российской Федерации на усиление мер социальной поддержки наиболее уязвимых киргизстанцев. Грант в размере 5 миллионов долларов является частью регулярных ежегодных взносов Российской Федерации для поддержки программ ВПП ООН в Киргизстане», — заявила она.

Елизавета Залкинд уточнила, что сумму направят на реализацию совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН и министерства труда и социального развития республики в следующем году. Согласно проекту, будут построены и отремонтированы важнейшие объекты инфраструктуры сел республики, организован краткосрочный курс по агродисциплинам и рабочим специальностям для сельчан.



Директор Всемирной продовольственной программы ООН Киргизии Рам Сараванамутту сообщил, что «постоянная поддержка со стороны России обеспечивает непрерывность в осуществлении программ развития для поддержки наиболее уязвимых и нуждающихся киргизстанцев».

С середины 2014 года жизненную ситуацию улучшили около 250 тысяч беднейших киргизстанцев, сообщает РИА «Новости». Они участвовали в ремонте и строительстве оросительных сетей, строительстве селезащитных дамб, восстановлении дорог, мостов, каналов для нужд своих сельских общин. Также почти половина прошедших курсы профтехобучения получили работу по новой специальности.

Согласно данным, в 2017 году усилия будут сосредоточены на расширении активных мер социальной защиты и географического охвата, впервые в проекте примут участие жители малых городов Киргизии, уточняет РИА «Новости».