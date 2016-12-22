Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

Глава министерства культуры Владимир Мединский был награжден званием «Человек года» от Русского биографического института «за активное участие в создании фильма «28 панфиловцев». Информация об этом опубликована на портале организации.

Мединский заявил, что эта награда принадлежит ведомству, «который вместе с Фондом кино в течение этого года активно занимался поддержкой российского кино». Слова министра опубликованы на портале минкульта.

В число лауреатов этого года также вошли президент России Владимир Путин в номинации «Государственная политика», патирах Московский и всея Руси Кирилл в номинации «Религия».

В номинации «Международные отношения» награду присудили ушедшему из жизни в ноябре лидеру Кубы Фиделю Кастро, президенту Казахстана Нурсултан Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпину.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» прошла в храме Христа Спасителя 21 декабря, в среду.

Уточняется, что награда была основана неправительственной некоммерческой организацией «Русский биографический институт» в 1993 году. Некоторое время назад, декабре Владимира Мединского назвали почетным панфиловцем.