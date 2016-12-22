22 декабря
Россия
60.86
 
€ 63.56
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

Главная Общество
Москва
12:08 22 Декабря 2016
мединский, премия, человек, года, поддержка, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Глава министерства культуры Владимир Мединский был награжден званием «Человек года» от Русского биографического института «за активное участие в создании фильма «28 панфиловцев». Информация об этом опубликована на портале организации.

Мединский заявил, что эта награда принадлежит ведомству, «который вместе с Фондом кино в течение этого года активно занимался поддержкой российского кино». Слова министра опубликованы на портале минкульта.

В число лауреатов этого года также вошли президент России Владимир Путин в номинации «Государственная политика», патирах Московский и всея Руси Кирилл в номинации «Религия».

В номинации «Международные отношения» награду присудили ушедшему из жизни в ноябре лидеру Кубы Фиделю Кастро, президенту Казахстана Нурсултан Назарбаеву и председателю КНР Си Цзиньпину.

Церемония награждения премии «Человек года — 2016» прошла в храме Христа Спасителя 21 декабря, в среду.

Уточняется, что награда была основана неправительственной некоммерческой организацией «Русский биографический институт» в 1993 году. Некоторое время назад, декабре Владимира Мединского назвали почетным панфиловцем.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

22.12.2016
Россия

Рекордно низкие температуры продержаться еще три дня

Новости Москвы: Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

22.12.2016
Россия

Средства перечислили в рамках программы Организации объединенных наций

Новости Москвы: Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

22.12.2016
Россия

Вячеслав Шавлевич был старейшим актером Вахтанговского театра

Новости Москвы: Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

21.12.2016
Россия

Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 1 января по 31 декабря 2016-го

Новости Москвы: Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

21.12.2016
Россия

Оглашение приговора студентке МГУ вынесут в четверг, 22 декабря

Новости Москвы: В России примут закон о черных списках авиапассажиров

В России примут закон о черных списках авиапассажиров

21.12.2016
Россия

Законопроект будет принят в начале 2017 года

Новости Москвы: В МВД сообщили о цене за пачку сигарет в размере 220 рублей в следующем году

В МВД сообщили о цене за пачку сигарет в размере 220 рублей в следующем году

21.12.2016
Россия

Стоимость сигарет в России может резко подорожать

Новости Москвы: За 11 месяцев этого года в Нью-Йорк съездили больше 60 млн туристов

За 11 месяцев этого года в Нью-Йорк съездили больше 60 млн туристов

20.12.2016
Россия

В США фиксируют рекордное число путешественников Нью-Йорка

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.