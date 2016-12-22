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На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

Главная Общество
Москва
12:42 22 Декабря 2016
холодная, погода, морозы, температура, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сильные морозы на Ямале сохранятся в ближайшие трое суток, об этом сообщил директор ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин во время заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Аномально холодная погода сохранится в регионе ЯНАО в течение ближайших трех суток. Температура будет колебаться от минус 45 до минус 50 градусов», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что с 25 декабря холод постепенно вытеснит более теплый циклон с Атлантики. «Усилится ветер, ожидаются метели. Морозы чуть спадут, температура составит от минус 30 до минус 35 градусов, но с ветром и метелью», — отметил директор ситуационного центра Росгидромета.

Юрий Варакин также отметил, что трое суток аномальные холода будут держаться на севере и северо-востоке Новосибирской области, на севере и северо-западе Томской области, на севере Омской области. Также 24 и 25 декабря два очага аномальных холодов сместятся в Якутию, температура воздуха там составит минус 40-45 градусов, второй очаг до конца недели придет в Эвенкию и Туруханский район Красноярского края.

По прогнозу Росгидромета, аномально холодно будет на севере Хабаровского края на стыке с Якутией. Столбик термометра опустится до минус 42 градусов.

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