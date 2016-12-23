Варвара Караулова получила 4,5 года колонии

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена к 4,5 года лишения свободы по обвинению в попытке присоединиться к террористам «Исламского государства» в Сирии.

Прокуратура просила посадить Караулову на пять лет.

Адвокат Илья Новиков заявил, что защита будет обжаловать приговор.

Варвара Караулова в 2015 году отправилась в Турцию, чтобы затем перейти границу с Сирией. Ее задержали вместе с группой других россиян, после чего отправили в Москву. Спустя некоторое время Караулова возобновила общение с вербовщиком «Исламского государства». На нее завели уголовное дело по статье о приготовлении к участию в террористической организации.

Караулова объяснила свои действия романтическими отношениями с вербовщиком. «Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Эта любовь была больная и неадекватная», — сказала обвиняемая, выступая в суде с последним словом. Караулова добавила, что понимает свою ошибку и хочет искупить вину.