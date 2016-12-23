23 декабря
Россия
60.86
 
€ 63.56
18+
Сибирское агентство новостей
федеральные новости
...

Из аэропорта Жуковский самолеты в Европу и Азию начнут летать с весны 2017 года

Главная Общество
Москва
06:59 23 Декабря 2016
новый, аэропорт, авиарейсы, направление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в европейские и азиатские города начнут выполнять весной следующего года. Об этом изданию «Известия» сообщил первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

Он уточнил, что первыми направлениями станут Тель-Авив, Стамбул и Анталия.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — сказал Солодилин.

Он также подчеркнул, что в Турцию из Жуковского будет совершать регулярные авиарейсы компания Pegasus. Планируется, что в Стамбул будут летать семь рейсов в неделю и семь рейсов в Анталию. Евгений Солодилин также уточнил, что сейчас идут переговоры о сотрудничестве с венгерским авиаперевозчиком Wizz Air и еще несколькими компаний. По его заявлению, многое в организации зарубежных авиаперевозок будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского. Его планируют активно развивать в 2017 году.

«Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, планируем также строить дополнительные парковки», — сказал Солодилин.

Аэропорт Жуковский является новым международным аэропортом, который расположен в 23 километрах от Москвы на территории аэродрома Раменское. Развитием аэропортового комплекса занимается ОАО «Рампорт Аэро», совместное предприятие ОАО «ТВК Россия» (госкорпорация «Ростех») и международного авиационного холдинга ASG. В настоящее время из аэропорта совершаются полеты по России и странам ближнего зарубежья.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках

Общество

Новости Москвы: Варвара Караулова получила 4,5 года колонии

Варвара Караулова получила 4,5 года колонии

23.12.2016
Россия

Прокуратура просила посадить Караулову на пять лет

Новости Москвы: На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

На Ямале продолжают сохранятся аномальные морозы

22.12.2016
Россия

Рекордно низкие температуры продержаться еще три дня

Новости Москвы: Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

Глава минкульта Мединский получил премию «Человек года» за поддержку фильма «28 панфиловцев»

22.12.2016
Россия

«Человека года» Владимиру Мединскому вручили от Русского биографического института

Новости Москвы: Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

Россия перечислила пять млн долларов на поддержку бедных в Киргизии

22.12.2016
Россия

Средства перечислили в рамках программы Организации объединенных наций

Новости Москвы: Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

Скончался народный артист России Вячеслав Шалевич

22.12.2016
Россия

Вячеслав Шавлевич был старейшим актером Вахтанговского театра

Новости Москвы: Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

Столица Дагестана находится на первом месте в рейтинге самых недорогих российских курортов

21.12.2016
Россия

Эксперты проанализировали данные бронирования гостиниц с 1 января по 31 декабря 2016-го

Новости Москвы: Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

Варвара Караулова выступила перед судом с последним словом

21.12.2016
Россия

Оглашение приговора студентке МГУ вынесут в четверг, 22 декабря

Новости Москвы: В России примут закон о черных списках авиапассажиров

В России примут закон о черных списках авиапассажиров

21.12.2016
Россия

Законопроект будет принят в начале 2017 года

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.