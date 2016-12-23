Из аэропорта Жуковский самолеты в Европу и Азию начнут летать с весны 2017 года

Рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в европейские и азиатские города начнут выполнять весной следующего года. Об этом изданию «Известия» сообщил первый заместитель генерального директора «Рампорта» Евгений Солодилин.

Он уточнил, что первыми направлениями станут Тель-Авив, Стамбул и Анталия.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — сказал Солодилин.

Он также подчеркнул, что в Турцию из Жуковского будет совершать регулярные авиарейсы компания Pegasus. Планируется, что в Стамбул будут летать семь рейсов в неделю и семь рейсов в Анталию. Евгений Солодилин также уточнил, что сейчас идут переговоры о сотрудничестве с венгерским авиаперевозчиком Wizz Air и еще несколькими компаний. По его заявлению, многое в организации зарубежных авиаперевозок будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского. Его планируют активно развивать в 2017 году.

«Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, планируем также строить дополнительные парковки», — сказал Солодилин.

Аэропорт Жуковский является новым международным аэропортом, который расположен в 23 километрах от Москвы на территории аэродрома Раменское. Развитием аэропортового комплекса занимается ОАО «Рампорт Аэро», совместное предприятие ОАО «ТВК Россия» (госкорпорация «Ростех») и международного авиационного холдинга ASG. В настоящее время из аэропорта совершаются полеты по России и странам ближнего зарубежья.