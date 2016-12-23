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Сибирское агентство новостей
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В России приставы впервые за год изъяли у должников больше 500 млрд рублей

Главная Общество
Москва
11:56 23 Декабря 2016
фссп, долги, бюджет, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российская федеральная служба судебных приставов первый раз за год довела взысканную с должников сумму до полутриллиона рублей, информацию об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил директор ФССП главный судебный пристав России Артур Парфенчиков.

«За 11 месяцев этого года приставами взыскано с должников 501,289 млрд рублей (за 11 месяцев прошлого года — 410,423 млрд рублей)», — сообщил он.

Из этой суммы в бюджет взыскано 160,897 млрд рублей — за 12 месяцев прошлого года — 125,347 млрд рублей. Таким образом, более двух третей взыскано в пользу граждан и организаций.

Федеральная служба судебных приставов также в этом году взыскала в бюджет больше, чем предусмотрено на содержание службы с 2016 по 2019 годы включительно, сообщает агентство ТАСС.

По данным Артура Парфенчикова, за 11 месяцев приставы взыскали в бюджет 160 млрд рублей. Также была взыскана задолженность по налогам в размере 78 млрд рублей и по штрафам — 25 млрд рублей.

Бюджет ФССП на этот год и следующие три года составляет 154,4 млрд рублей.

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