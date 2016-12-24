Путин прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Иркутске

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником. Глава государства назвал все происходящее «ужасной трагедией». Об этом сообщило РИА «Федерал Пресс».

«Это ужасная трагедия, просто нет слов. И страшное безобразие, так как контролирующие органы ее не предотвратили. Да, алкоголизация – это проблема. Она не больше, чем в Северной Европе. Нужен комплекс мер, он осуществляется. Это не запреты, хотя и они нужны. Вижу сейчас в зале плакат: А возле Кремля есть пивнушки? Не знаю, но возле школ точно не должны быть», — процитировало агентство Путина.

Напомним, что по последним данным министерства здравоохранения России, в Иркутске погибли 74 человека, еще 31 человек находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело – «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».