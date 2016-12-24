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Путин прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Иркутске

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Россия
08:17 24 Декабря 2016
общество, конференция, путин, президент
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 23 декабря прокомментировал ситуацию с массовым отравлением «Боярышником.  Глава государства назвал все происходящее «ужасной трагедией». Об этом сообщило РИА «Федерал Пресс». 

«Это ужасная трагедия, просто нет слов. И страшное безобразие, так как контролирующие органы ее не предотвратили. Да, алкоголизация – это проблема. Она не больше, чем в Северной Европе. Нужен комплекс мер, он осуществляется. Это не запреты, хотя и они нужны. Вижу сейчас в зале плакат: А возле Кремля есть пивнушки? Не знаю, но возле школ точно не должны быть», — процитировало агентство Путина. 

Напомним, что по последним данным министерства здравоохранения России, в Иркутске погибли 74 человека, еще 31 человек находится в больнице. Следователи возбудили уголовное дело – «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

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