Первую в сезоне смерть от гриппа зафиксировали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксировали первую в зимнем сезоне смерть от гриппа. От тяжелой болезни в больнице скончался водитель-дальнобойщик из Москвы. Об этом сообщило РИА «Федерал-Пресс».

По словам медиков петербургской больницы, мужчина страдал сахарным диабетом. Возможно именно по этой причине от не стал своевременно делать прививку от гриппа. Когда мужчину госпитализировали, он уже находился в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, из-за гриппа и ОРВИ по всей России закрыли 290 школ и 154 детских сада. Подъем заболеваемости в стране начался с середины декабря. Самый пик врачи прогнозируют на январь 2017 года.