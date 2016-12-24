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Первую в сезоне смерть от гриппа зафиксировали в Санкт-Петербурге

Главная Общество
Москва
08:24 24 Декабря 2016
общество, болезнь, грипп, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Санкт-Петербурге зафиксировали первую в зимнем сезоне смерть от гриппа. От тяжелой болезни в больнице скончался водитель-дальнобойщик из Москвы. Об этом сообщило РИА «Федерал-Пресс». 

По словам медиков петербургской больницы, мужчина страдал сахарным диабетом. Возможно именно по этой причине от не стал своевременно делать прививку от гриппа. Когда мужчину госпитализировали, он уже находился в крайне тяжелом состоянии. 

Напомним, из-за гриппа и ОРВИ по всей России закрыли 290 школ и 154 детских сада. Подъем заболеваемости в стране начался с середины декабря. Самый пик врачи прогнозируют на январь 2017 года. 

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