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Российские звезды поздравят свои любимые города с Новым годом на ТК «Продвижение»

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Москва
10:09 24 Декабря 2016
общество, тв, телевидение, сми
Автор: Пресс-центр «МКР-Медиа»
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Телеканал «Продвижение» («МКР-Медиа») начинает поздравлять россиян с наступающим Новым годом. Праздничный эфир стартует в субботу, 24 декабря, и пройдет под слоганом «Новый год. Время быть вместе!».

Канал приготовил адресные поздравления для регионов страны от известных персон из мира спорта, кино, музыки, шоу-бизнеса и телевидения. Знаменитости сами выбирали города, с которыми связаны их судьбы и воспоминания, чтобы обратится к их жителям с телеэкранов в дни новогодних праздников.

Так, например, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян передаст привет Сочи, так как «сам немного сочинец». Народный артист России Александр Пашутин поздравит Воронеж, в котором окончил суворовское училище, а телеведущая Елена Малышева, уроженка Кемерова, - родной Кузбасс. Заслуженный артист России Александр Олешко обратится к Санкт-Петербургу, который он считает городом удивительной красоты и архитектуры, где также прошли его первые гастроли. Режиссер Егор Кончаловский отметил в своем поздравлении, что и после Года российского кино, в 2017-м, ожидает государственной поддержки отечественного кинематографа.

Программная дирекция телеканала «Продвижение» запланировала в дни зимних каникул показ лучших отечественных и зарубежных мультфильмов и кинолент, которые создадут россиянам веселое настроение и посоветуют, как провести Новый год и Рождество. Юные зрители смогут увидеть мультфильмы «Эльф, который украл Рождество», «Рождественская легенда», «От винта», «Приключения в Изумрудном городе». В числе художественных фильмов - «Мой парень - ангел», «Госпожа Метелица», «Красавица и чудовище», «Человек-эльф», «Книга джунглей», «Счастливого Рождества!».

Телепрограмму каждого праздничного дня поддержит специальная промо-инструкция. Так, например, эфир 2 января связан идеей «Идем в гости», 3 января - «Разбираем подарки», 4 января - «Пишем письма родным и близким». В последующие дни фильмы канала расскажут, как «Поздравлять братьев меньших», «Петь рождественские песни», «Побеждать злодеев» и «Весело шутить».

Дизайн-студией ТК «Продвижение», получившей в 2016 году первый приз XV Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион», к праздникам создана новогодняя эфирная упаковка и анимирован логотип канала. Новые работы обладателей бронзового «Орфея» в номинации «Телевизионный дизайн» можно увидеть в эфире уже в субботу, 24 декабря.

Российские звезды поздравят свои любимые города с Новым годом на ТК «Продвижение»

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал «Продвижение» начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга «МКР-Медиа». Формируется в четырех часовых версиях (трех спутниковых, одной локальной) и доступен на территории России в пакете спутникового телевидения «Телекарта», а также в сетях кабельных операторов. Победитель XV Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион» в номинации «Телевизионный дизайн».

В статье упоминаются:
Организации: МКР-Медиа
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