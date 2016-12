Певец Джордж Майкл мог скончаться от сердечной недостаточности

Всемирно известный исполнитель Джордж Майкл мог умереть от сердечной недостаточности, об этом сообщает издание Billboard.

Британский певец скончался у себя дома. Джорджу Майклу было 53 года. По данным полиции, кончина певца, скорее всего, не связана с «подозрительными обстоятельствами».

Соболезнования в связи со смертью Джорджа Майкла в социальных сетях Twitter и Instagram уже выразили музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

По данным менеджера певца Майкла Липпмана, в рождественское утро, 25 декабря, ему позвонили и сообщили, что обнаружили певца, который «мирно лежал в постели». Насильственная смерть певца исключена. Также по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

В мире самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don"t let the sun go down on me.

В 2011 году у Джорджа Майкла была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Тогда он был вынужден отменить ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Такая процедура могла привести к потере голоса.