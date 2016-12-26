Стала известна популярная среди туристов достопримечательность России

У туристов со всего мира самой популярной достопримечательностью в России признан храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал скидочных купонов Vouchercloud из Великобритании.

В компании составили карту самых привлекательных для путешественников мест практически во всех мировых государствах, основываясь на данных туристического сервиса TripAdvisor.



В Белоруссии главной достопримечательностью страны стала Брестская крепость, на Украины — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове, в Турции — собор Айя-София в Стамбуле, в Китае — участок Великой Китайской стены Мутяньюй, в США — Центральный парк в Нью-Йорке.

Во Франции туристы чаще всего посещают музей изобразительных искусств д'Орсе, в Великобритании — музей фильмов о Гарри Поттере в Лондоне, в Германии интересуются железнодорожным макетом «Миниатюрная страна чудес» в Гамбурге.

В мае храм Спаса на Крови был включен в топ-10 лучших достопримечательностей мира по версии TripAdvisor.