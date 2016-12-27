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«Роскосмос» охарактеризовал 2016 год проблемным, но в то же время позитивным для отрасли

Главная Общество
Москва
04:57 27 Декабря 2016
роскосмос, год, итоги, корпорация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Оценивая уходящий год заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» вспомнил аварию грузового корабля «Прогресс МС-04», уточняет агентство ТАСС.
Он также уверен, что этот год был позитивным для развития российской космической отрасли. Свое мнение один из топ-менеджеров корпорации высказал в понедельник вечером, 26 декабря, в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он также отметил, что 2016 год не обошелся и без серьезных трудностей.

«2016 год, несмотря на свою сложность, для космической отрасли очень позитивный. Отрасль находится в стабильном состоянии. Конечно, нам бы хотелось, чтобы этот год прошел без аварий, но не получилось», — приводит слова Юрия Власова агентство ТАСС.

Заместитель генерального директора госкорпорации вспомнил об аварии грузового корабля «Прогресс МС-04», запущенный 1 декабря с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-У» и потерянный на высоте 190 км над Тувой. Большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы. Корабль должен был доставить на МКС 2,5 тонны грузов, включая новогодние подарки для экипажа.

Как отмечает в эфире радиостанции официальный представитель госкорпорации Игорь Буренков, самым главным достижением российской космической отрасли в этом году стала сдача в эксплуатацию космодрома «Восточный», с которого 28 апреля состоялся первый успешный пуск ракеты «Союз-2.1а» с выводом на орбиту спутников «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

«Мы добились того, что у России есть действующий космодром на своей территории. Я считаю, что это - самое главное событие уходящего года, а может, и не года, а целых десятилетий. Тут есть, чем гордиться», — сказал он и отметил, что то, что у космодрома «были проблемы, и это ни для кого не секрет».

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