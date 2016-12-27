США занимает первое место в мире по продажам оружия в 2015 году

Соединенные Штаты Америки в 2015 году сохранили мировое лидерство по продажам оружия. Контракты на поставки вооружений были подписаны на общую сумму в размере 40 млрд долларов, сообщает издание The New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.

По данным газеты, ближайший конкурент США на рынке вооружений в мире является Франция. Французской стороне удалось продать оружие на сумму порядка 15 млрд долларов.

Сообщается, что самым крупным покупателем вооружений в 2015 году стал Катар с контрактами на сумму более 17 млрд долларов. Далее следует Египет с суммой 12 млрд долларов. На третьем месте находится, которая подписала контракты на 8 млрд долларов.

Американское издание The New York Times сообщает, что объемы торговли оружием по всему миру сократились на 9 млрд долларов. В 2014-м сумма составляла 89 млрд долларов, в 2015-м — 80 млрд долларов.

По информации газеты, Франция и США смогли увеличить продажу вооружений в 2015 году, а выручка этих стран увеличилась на девять и четыре миллиарда соответственно.

Издание отмечает, что доходы России в 2015 году от продажи оружия сохранились на уровне 2014-го. Эксперты заметили незначительное снижение с 11,2 млрд долларов до 11,1 млрд долларов.



Фото © AP Photo/ Rahmat Gul